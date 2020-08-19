Tecavüzcü güreşçiye 'unutulma hakkı'

Binaet bünyesinde çalışan Hikmet Adal'ın haberine göre, Antalya'da, 23 yaşındaki G.C.'ye tecavüz ettiği için 2008'de tutuklanan ve 2012 yılında 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan milli güreşçi Recep Çakır, hakkında çıkan tecavüz haberlerine erişim engeli gelmesi için başvuruda bulundu. Başvuru kapsamında Yeni Şafak, Hürriyet, Takvim ve Sabah gibi birçok mecrada yer alan haberlere erişim engeli geldi. Başvurunun değerlendirilmesi aşamasında hakimlik, 13 Ağustos 2020 tarihli kararında unutulma hakkını gerekçe gösterdi.

"UNUTULMA HAKKINI BU DURUMDA KULLANAMAYIZ"

İnsan hakları savunucusu ve hukukçusu Yardımcı Doçent Doktor Kerem Altıparmak, Bianet'e verdiği demeçte durum değerlendirmesi yaparak özel hayatın gizliliği veya ifade özgürlüğü gibi durumlarda devreye girmesi gereken 'unutulma hakkı'nın tecavüz gibi yüz kızartıcı bir suçta söz konusu olmaması gerektiğini belirterek, "Milli bir güreşçi tecavüz niteliğinde ağır bir suç işlemiş. Burada unutulma hakkını unutmalıyız. Bu haber kamuyu ne kadar ilgilendiriyor, kamusal bir faydayla sağlıyor mu? Kamusal fayda, tecavüzcünün özel hayatının korunmasındaki dengeyi ifade özgürlüğünden yana bozuyor mu? Bu soruların cevaplarına baktığımızda evet. Kamuyu ilgilendiriyor, kamusal fayda sağlıyor ve tecavüzcünün özel hayatını ifade özgürlüğünden yana bozuyor." dedi.

"KAMUSAL FAYDA SÖZ KONUSU"

Unutulma hakkının her durumda uygulanamayacağının altını çizen Altıparmak, haberlere kamusal fayda açısından değinerek, "Unutulma hakkı her durumda uygulanabilecek bir şey değil ve bu olayda unutulacak bir durum yok. Olay çok yakında olmuş ve hala daha toplumun bilmesinde, yerine göre onunla ilişkiye giren kişilerin kendisini koruma imkanı verilmesinde kamusal fayda var. Bir karar verilirken kişinin önemi, konumu, haberin içerisinde yapıldığı iddia edilen fiil, çektiği ilgi, bunların hepsi birlikte değerlendirilmeli. Burada yargı kararı var ve adam hüküm giymiş. Aklanmış olsaydı o zaman çok daha farklı konuşuyor olurduk." ifadelerini kullandı.

"YASAYI TARTIŞMAYA FIRSATIMIZ OLMADI"

Unutulma hakkı yasasıyla haberlerin tamamen silindiğini belirten Altıparmak, yasanın alelacele kabul edildiğini ve sonucunu tartışmanın kendileri açısından mümkün olmadığını vurgulayarak açıklamasında, "Yarın öbür gün bu adam başkasına tecavüz etse ya bu da tahmin edilebilirdi diyemeyeceğiz. Çünkü hiçbir yerde bulamayacaksınız bu haberi. asa tartışılırken bunları öngörmüştük. Hiç şaşırtıcı değil. Habercilik yapmayı imkansız hale getiren bir şeye dönüştü. Yasa o kadar hızlı ve alelacele geçti ki bu sonuçları tartışmak mümkün bile olmadı." sözlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

2007 yılında gerçekleştirilen Ordulararası Askeri Olimpiyatlarda dünya üçüncülüğüne yükselen ve Kırkpınar'da başpehlivanlık unvanı için güreşen milli güreşçi Recep Çakır, memleketine döndükten sonra sokakta gördüğü ve tanımadığı 23 yaşındaki G.C.'yi 2 Haziran 2008'de kaçırdı.

Annesiyle birlikte çarşıya çıkan genç kızı ormanlık alana götürüp tecavüz etmek isteyen fakat ereksiyon olamadığı için parmağıyla tecavüz ederek G.C.'nin bekaretini bozan Recep Çakır, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması sonucunda 'cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.