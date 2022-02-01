Tecezzi ne demek, TDK'ya göre Tecezzi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecezzi ne demek? Tecezzi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecezzi kelimesi. Peki tecezzi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecezzi nedir, tecezzi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TECEZZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecezzi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tecezzi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tecezzi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parçalara ayrılma, ayrılma, bölünme



TECEZZİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tecezzi etmek

