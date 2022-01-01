Tecviz ne demek, TDK'ya göre Tecviz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecviz ne demek? Tecviz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecviz kelimesi. Peki tecviz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecviz nedir, tecviz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TECVİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecviz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tecviz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tecviz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılmasını uygun bulma, izin verme



TECVİZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tecviz etmek

