Tedarik ne demek, TDK'ya göre Tedarik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tedarik ne demek? Tedarik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tedarik kelimesi. Peki tedarik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tedarik nedir, tedarik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEDARİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tedarik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tedarik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tedarik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Araştırıp bulma, sağlama, elde etme

- Hazırlık



TEDARİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hemen düğün tedarikine başladım ve bir günde birkaç iş gördüm.



TEDARİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tedarik etmek

- tedarikte bulunmak



TEDARİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sümmettedarik

