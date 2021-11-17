Tedavi edilmesini istiyorum demiş oğlunun hastalığını bahane etmişti! Başak Cengiz'in katilinin annesi oğlunun avukatlığından istifa etti!

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı, sadece "kadın" olduğu için kendini savunamayacağını düşündüğü Başak Cengiz'i zalimce katleden Can Göktuğ Boz'un annesi, oğlunun çıkarıldığı mahkemede ceza almasını istememiş "oğlumun psikolojik sorunları var, ceza değil tedavi alması gerekli" diyerek katilin hastalığını öne sürmüştü. Boz ise, "ben hasta değilim, uzaktan eğitim dahi alıyorum" demiş, annesinin tezini, mahkeme heyetinin "okuyabilecek derecede akıl sağlığına sahip" düşüncesiyle çürütmüştü. Ayşe Necla Yomralıoğlu, mahkeme sürecinin ardından artık oğluna avukatlık yapmayacağını yazılı açıklama ile duyurdu.

"ÖMRÜM BOYUNCA ACISINI VİCDANIMDA TAŞIYACAĞIM"

Mahkemede oğlunun ceza almasını istemeyen anne Yomralıoğlu açıklamasında "Günlerdir basında yer alan ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan, bu elim olayın tarafı olmak, evladımın böyle vahim bir olaya sebebiyet vermiş olması sebebiyle çok büyük bir utanç duyuyorum. Gencecik bir kız çocuğunun hayatını böylesine vahim bir olay neticesinde kaybetmiş olması beni kahrediyor. Ömrüm boyunca Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicdanımda taşıyacağım. Hayatını kaybeden yavrumuz ve ailesi için hiç dinmeyecek bir acı içindeyim. Ne bedenen ne de psikolojik olarak ayakta duracak gücü kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır oğlunu görmediğini söyleyen Yomraoğlu "Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle yalnızca kendine zarar veriyordu. Bu bağımlılıktan da gördüğü tedavi neticesinde kurtuldu. Göktuğ'un babası Ali Boz ile boşanma kararı almamız akabinde sağlıklı düşünememesi nedeniyle Göktuğ benimle olan tüm irtibatını ve diyaloğunu kesti hatta beni görmek ona iyi gelmemeye başladı" ifadelerini kullandı.