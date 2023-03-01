Teddy Jenks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teddy Jenks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teddy Jenks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teddy Jenks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teddy Jenks 12 Mart 2002 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Teddy Christopher Graham Jenks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teddy Jenks Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Teddy Jenks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Teddy Jenks'nin Crawley Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Teddy Jenks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/teddyjenks20/

Teddy Jenks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teddy Jenks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teddy Jenks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teddy Jenks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2019 yılında Brighton U23

1 Temmuz 2021 yılında Aberdeen FC

17 Mayıs 2022 yılında Brighton U23

29 Temmuz 2022 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2023 yılında Brighton U21

Teddy Jenks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teddy Jenks şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Teddy Jenks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U17 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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