Teddy Sharman Lowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teddy Sharman Lowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teddy Sharman Lowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Teddy Sharman Lowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Teddy Sharman Lowe 30 Mart 2003 tarihinde Leicester şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Teddy Samuel Sharman-Lowe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Teddy Sharman Lowe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Teddy Sharman Lowe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Teddy Sharman Lowe'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Teddy Sharman Lowe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/T_SharmanLowe
http://instagram.com/t.sharmanlowe/
Teddy Sharman Lowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Teddy Sharman Lowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Eylül 2020 yılında Chelsea U23
6 Eylül 2020 yılında Burton Albion
4 Ocak 2021 yılında Chelsea U23
13 Ocak 2023 yılında Havant & Water.
31 Mayıs 2023 yılında Chelsea U21
Teddy Sharman Lowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Teddy Sharman Lowe şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Leicester City, Burton Albion
Teddy Sharman Lowe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İngiltere U19 takımında 13 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.