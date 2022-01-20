Tedenni ne demek, TDK'ya göre Tedenni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tedenni ne demek? Tedenni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tedenni kelimesi. Peki tedenni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tedenni nedir, tedenni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEDENNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tedenni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tedenni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tedenni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerileme, düşme



TEDENNİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tedenni etmek

