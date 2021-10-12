Tedhişçilik ne demek, TDK'ya göre Tedhişçilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tedhişçilik ne demek? Tedhişçilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tedhişçilik kelimesi. Peki tedhişçilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tedhişçilik nedir, tedhişçilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEDHİŞÇİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tedhişçilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tedhişçilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yıldırıcılık

