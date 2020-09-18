Tedirgin eden görüntüler! ABD'de sokakları, timsahlar bastı

ABD'de Sally Kasırgasının vurduğu Alabama eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışlar Alabama sokaklarında sellere neden olurken yüzen dev timsahlar korkuya neden oldu. Sel sularının arasında yüzen timsahlar Gulf Shores sokaklarında vatandaşların amatör kameralarına yansıdı.

YOLLAR VE KÖPRÜLER KULLANILAMAZ HALDE

Kasırga, Alabama’nın yanı sıra iki Carolina eyaletinin doğusunda ve Virginia'da şiddetli yağmurlara neden oldu. Alabama’nın yanı sıra Florida ve Georgia'da 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Sel suları nedeniyle yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi.