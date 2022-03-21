Tediye ne demek, TDK'ya göre Tediye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tediye ne demek? Tediye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tediye kelimesi. Peki tediye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tediye nedir, tediye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEDİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tediye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tediye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tediye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Para vb. bir şey verme, ödeme

- Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme



TEDİYE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tediye etmek



TEDİYE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tediye emri

