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Tedris ne demek, TDK'ya göre Tedris kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tedris kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tedris ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tedris nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tedris kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tedris ne demek, TDK'ya göre Tedris kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tedris ne demek? Tedris TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tedris kelimesi. Peki tedris ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tedris nedir, tedris kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEDRİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tedris kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tedris kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tedris kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ders verme, öğretme, öğretim

TEDRİS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kadının tedrisi ve terakkisinde muhitin de büyük bir tesiri görülmeye başladı.

TEDRİS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- rahleitedris

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