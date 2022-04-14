Teehhür ne demek, TDK'ya göre Teehhür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teehhür ne demek? Teehhür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teehhür kelimesi. Peki teehhür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teehhür nedir, teehhür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEEHHÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teehhür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teehhür kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teehhür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gecikme

