Teenni ne demek, TDK'ya göre Teenni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teenni ne demek? Teenni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teenni kelimesi. Peki teenni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teenni nedir, teenni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Teenni kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Teenni kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEENNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teenni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teenni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teenni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlerisini düşünerek acelesiz iş görme, ağır davranma

