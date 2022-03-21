Tefahhus ne demek, TDK'ya göre Tefahhus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tefahhus ne demek? Tefahhus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tefahhus kelimesi. Peki tefahhus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tefahhus nedir, tefahhus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEFAHHUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tefahhus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tefahhus kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tefahhus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnceden inceye araştırma



TEFAHHUS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Vatanın inkişafında psikolojik tefahhus veya teninde hep onun açtığı perspektif vardır.

