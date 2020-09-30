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Tefeciler, verilen seneti imzalamayanları 2 metrelik yılanla korkuttu

Antalya'da, tefecilik yaptıkları bilinen bir grup insanın, zorla senet imzalatmak istedikleri kişiler direndiğinde onları 2 metrelik pitonla korkuttukları öğrenildi.

Tefeciler, verilen seneti imzalamayanları 2 metrelik yılanla korkuttu

Antalya'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütü üyelerinin, zorla senet imzalatmak istedikleri kişileri korkutmak için yaklaşık 2 metrelik pitonu üzerlerine bıraktıkları ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma', "silahla tehdit ve darp', "zorla senet imzalattırılması" suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı. Operasyon için harekete geçen polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt'te 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.

Tefeciler, verilen seneti imzalamayanları 2 metrelik yılanla korkuttu

ANTALYA HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik piton ele geçirildi. Özel cam kafeste bulunan piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Tefeciler, verilen seneti imzalamayanları 2 metrelik yılanla korkuttu

"KORKUDAN İMZALAMAK ZORUNDA KALDIM"

Şüphelilerin zorla senet imzalatmak istediği adı açıklanmayan bir iş insanı emniyetteki ifadesinde, çarpıcı detayları anlattı. İş insanı ifadesinde, "Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım" dedi.

Bazı şikayetçiler de ifadelerinde şöyle dedi:

"İmzalamak istemediğimizde gözümüzün önüne yılanı getiriyorlardı. Hatta bulunduğumuz yerde rahat dolaşmasını sağlıyorlardı. Kolumuzu açtırıp, kolumuzun üstüne bırakıyorlardı."

Tefeciler, verilen seneti imzalamayanları 2 metrelik yılanla korkuttu

BORÇLU ADAM SİYANÜRLE EŞİ, ÇOCUKLARI VE KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve yapılan operasyon başka bir trajik olayı da aydınlatıyor. Antalya'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek'in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Selim Şimşek'in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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