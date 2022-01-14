Tefehhüm ne demek, TDK'ya göre Tefehhüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tefehhüm ne demek? Tefehhüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tefehhüm kelimesi. Peki tefehhüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tefehhüm nedir, tefehhüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEFEHHÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tefehhüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tefehhüm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tefehhüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlama

