Tefrika ne demek, TDK'ya göre Tefrika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tefrika ne demek? Tefrika TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tefrika kelimesi. Peki tefrika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tefrika nedir, tefrika kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEFRİKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tefrika kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tefrika kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tefrika kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi

- Bu biçimde yayımlanan

- İkilik



TEFRİKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Geçen yılki turnesini, gazetelerdeki tefrikalardan işitmeyen kalmadı.

- Türkler arasına tefrika ve nifak koymak için de hürriyet vermişti.



TEFRİKA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tefrika çıkarmak

- tefrika etmek



TEFRİKA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tefrika roman

