Tehcir ne demek? | Tehcir kelime anlamı nedir?
Açık oturumlarda veya akşam saatlerinde yayınlanan tartışma programlarında, internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan techir kelime merak edildi. Peki Tehcir ne demek? | Tehcir kelime anlamı nedir? İşte detaylar...
Açık oturumlarda veya akşam saatlerinde yayınlanan tartışma programlarında, internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan techir kelime merak edildi. Peki Tehcir ne demek? | Tehcir kelime anlamı nedir? kelime anlamı nedir? İşte ayrıntılar...
TEHCİR NEDEMEK? | TEHCİR KELİME ANLAMI NEDİR?
Tehcir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tehcir kelimesi Arapça kökenlidir.
Türk Dil Kurumu'na göre, tehcir kelimesi anlamı şu şekildedir:
Göç ettirme,
göç etmesine sebep olma,
sürme