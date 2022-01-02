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Tein ne demek, TDK'ya göre Tein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tein kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tein ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tein nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tein kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tein ne demek, TDK'ya göre Tein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tein ne demek? Tein TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tein kelimesi. Peki tein ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tein nedir, tein kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tein kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tein kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tein kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde

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