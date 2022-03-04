Teist ne demek, TDK'ya göre Teist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teist ne demek? Teist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teist kelimesi. Peki teist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teist nedir, teist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrıcı

