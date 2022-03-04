İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıOligark ne demek? Ne anlama gelir? Rus oligark ne demek?Teist ne demek, TDK'ya göre Teist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı: Osman Kavala'ya müebbet hapis istemi!Getting your shoes stolen in a dreamTooth bleeding in a dreamPainting house in a dreamHair breaking off in a dreamSeeing greenery in a dreamBeing kidnapped in a dream
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Teist ne demek, TDK'ya göre Teist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teist ne demek, TDK'ya göre Teist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teist ne demek, TDK'ya göre Teist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teist ne demek? Teist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teist kelimesi. Peki teist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teist nedir, teist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrıcı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT