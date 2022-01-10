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Teizm ne demek, TDK'ya göre Teizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teizm ne demek, TDK'ya göre Teizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teizm ne demek? Teizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teizm kelimesi. Peki teizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teizm nedir, teizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrıcılık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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