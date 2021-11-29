'Tek amacı Messi’den daha çok Ballon d’Or ödülü ile emekli olmak' demişti! Cristiano Ronaldo'dan Pascal Ferre'ye tepki!

Cristiano Ronaldo'nun tek bir amacı olduğunu söyleyen France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin açıklamaları gündem olmuştu. "Ronaldo'nun tek hedefinin Messi’den daha fazla Ballon d’Or ödülü ile emekli olmak" diyen Ferre bunu kendisine Ronaldo'nun söylediğini belirtmişti.

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin sözlerine sözlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"UMURUMDA DEĞİL"

Ferre'nin yalan söylediğini ifade eden vurgulayan başarılı futbolcu, hem kendinin hem de çalıştığı yayının tanıtımı yapmak için adını kullandığını söyledi.

Ronaldo açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu kadar prestijli bir ödülden sorumlu kişinin, Fransa Futbolu'na ve Ballon d'Or'a her zaman saygı duyan birine saygı duymadan bu şekilde yalan söylemesi kabul edilemez. Ve bugün yine yalan söyledi, galada olmadığımı, var olmayan bir karantinayla haklı çıkardı.

Pascal Ferre, Lionel Messi'den daha çok Ballon d'Or alarak futbolu bırakmak istediğime dair yalanlar söyledi. Kendi adını yaymak için beni kullandı. Böyle bir yalan kabul edilemez. Kariyerimin en büyük hırsı profesyonel futbolcu olmak isteyenlere örnek olmak ve adımı dünya futbolu tarihine altın harflerle yazdırmak. Kariyerimin başından beri sportmenlik ve Fair-Play'e özen gösteririm. Kazananları her zaman tebrik ederim. Bütün odak noktamı Manchester United'la sezonun kalanına çevirdim. Gerisi? Umurumda değil."

MESSİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşti. 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi oldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'i, Barcelona'nın oyuncusu Pedri aldı. Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Ballon d'Or'da bu yıl verilmeye başlanan 'Yılın Forveti' ödülün aldı. Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi Barcelona'dan Alexia Putellas olurken; Ballon d'Or yılın kulübü ödülü ise Chelsea'nin oldu.