Tek millet iki devlet! Azerbaycanlı vatandaşların Türkiye sevgisi duygu dolu anlar yaşattı: "Onların kederi bizim kederimizdir"

Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

YARDIM KAMPANYALARINA YOĞUN İLGİ

Azerbaycan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yardımların toplanması için Bakü'nün en büyük 2 kapalı spor salonu tahsis edildi. Burada gönüllülerce paketlenen malzemeler tırlara yükleniyor.

7'DEN 70'E HERKES YARDIM ULAŞTIRIYOR

Azerbaycanlı vatandaşlar, battaniye, yorgan, ısıtıcılar, giysi, ayakkabı, erzak gibi deprem mağdurlarının ihtiyacını giderebilecek malzemeleri yardım toplama noktasına giderek teslim ediyor. 7'den 70'e herkesin yardım ulaştırmak için gösterdikleri çabaları görenler duygularına hakim olamıyor.

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YARDIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Teslim alınan malzemeler görevliler ve gönüllüler tarafından türüne göre kolilere yerleştirilerek Türkiye’ye yola çıkmaz üzere hazırlanıyor. Toplanan yardımlar daha sonra Türkiye’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklenerek Türkiye’ye gönderiliyor.