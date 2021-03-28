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Kubilay Öztürk

Kubilay Öztürk

Gazeteci/Yazar
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Tek vatan, Tek bayrak, Tek devlet, Tek millet

Reis son kararnameyle aldığı kararlarla birilerini rahatsız etmiş olmalı ki, şimdi o birileri Dolar kozuyla Reis’e dolayısıyla millete racon kesiyor. Önümüzde birçok ihtimal var ama iki ihtimal ön plana çıkıyor:

1- Sadece dünya hayatı için rahatımızı düşünüp, köpekleşmeye rıza gösterip, Reis’e “DUR” diyeceğiz ve bütün Coniler sırtımızı sıvazlayıp, arkamıza geçecekler.

2- “Taburunuz birden gelin! Ey batılın dölleri!” diyerek, savaş dahil her ihtimali göze alarak, TEK VATAN, TEK BAYRAK, TEK DEVLET, TEK MİLLET demeye devam edeceğiz.

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