Tek vatan, Tek bayrak, Tek devlet, Tek millet

Reis son kararnameyle aldığı kararlarla birilerini rahatsız etmiş olmalı ki, şimdi o birileri Dolar kozuyla Reis’e dolayısıyla millete racon kesiyor. Önümüzde birçok ihtimal var ama iki ihtimal ön plana çıkıyor:

1- Sadece dünya hayatı için rahatımızı düşünüp, köpekleşmeye rıza gösterip, Reis’e “DUR” diyeceğiz ve bütün Coniler sırtımızı sıvazlayıp, arkamıza geçecekler.

2- “Taburunuz birden gelin! Ey batılın dölleri!” diyerek, savaş dahil her ihtimali göze alarak, TEK VATAN, TEK BAYRAK, TEK DEVLET, TEK MİLLET demeye devam edeceğiz.