FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzleri Kahramanmaraş depreminin açtığı yaraları bir nebze olsun sarmak için "Tek Yürek" oldu. Tek Yürek yardım kampanyasında ne kadar yardım toplandı, kaç TL? Kahramanmaraş depremi için ne kadar para toplandı? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

TEK YÜREK YARDIM KAMPANYASINDA NE KADAR YARDIM TOPLANDI, KAÇ TL?

Televizyon kanallarını bir araya getiren "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplamaya başladı. Yardım programı tüm televizyon kanallarından aynı anda ekrana geldi ve bağışlar toplanmaya başlandı.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İÇİN NE KADAR PARA TOPLANDI?

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek oluyor.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilir. SMS bedeli: 50 TL'dir.

Toplam bağış miktarı 92 milyar 899 milyon 912 bin, 3 milyon 207 bin 967 adet SMS yardımı yapılmıştır. Sayılar güncellenecektir.