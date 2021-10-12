Tekâsüf ne demek, TDK'ya göre Tekâsüf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekâsüf ne demek? Tekâsüf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekâsüf kelimesi. Peki tekâsüf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekâsüf nedir, tekâsüf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKÂSÜF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekâsüf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tekâsüf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekâsüf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir araya gelme, toplanma, sıkışma

- Yoğun duruma gelme, yoğunlaşma



TEKÂSÜF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O, mektup değil gözyaşlarının kelime ve cümle hâlinde tekâsüfü idi.



TEKÂSÜF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tekâsüf etmek

