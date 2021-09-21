Tekaüt ne demek, TDK'ya göre Tekaüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekaüt ne demek? Tekaüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekaüt kelimesi. Peki tekaüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekaüt nedir, tekaüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tekaüt kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tekaüt kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEKAÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekaüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tekaüt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekaüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Emekliye ayrılma

- Emekli



TEKAÜT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Emeklilikten evvel aslan gibi olan bir adam, genç yaşında tekaüt edilirse sönüveriyor.



TEKAÜT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tekaüt olmak



TEKAÜT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tekaüt ikramiyesi, tekaüt maaşı

