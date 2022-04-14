Tekçilik ne demek, TDK'ya göre Tekçilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekçilik ne demek? Tekçilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekçilik kelimesi. Peki tekçilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekçilik nedir, tekçilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKÇİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekçilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tekçilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, çokçuluk karşıtı, bircilik, monizm

- Gerçekliğin herhangi bir organ gibi bölünmez bir bütün olduğuna ve bağımsız parçaları bulunmadığına inanan öğreti, bircilik, monizm

