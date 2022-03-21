Tekdüze ne demek, TDK'ya göre Tekdüze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekdüze ne demek? Tekdüze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekdüze kelimesi. Peki tekdüze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekdüze nedir, tekdüze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKDÜZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekdüze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tekdüze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton

- (te'kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye



TEKDÜZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yazıcı, tekdüze bir sesle çabuk çabuk okuyordu.

