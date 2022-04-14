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Tekfir ne demek, TDK'ya göre Tekfir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tekfir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tekfir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tekfir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tekfir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tekfir ne demek, TDK'ya göre Tekfir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekfir ne demek? Tekfir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekfir kelimesi. Peki tekfir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekfir nedir, tekfir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEKFİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekfir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tekfir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekfir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kâfir sayma

TEKFİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tekfir etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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