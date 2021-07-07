Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın görev değişikliğine gidilerek Tekirdağ İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET HAKAN FINDIK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1970 Yılında Ankara İlinde doğan 51 yaşındaki Mehmet Hakan Fındık, 1988 yılında Ankara Polis Koleji, 1992 yılında Ankara Polis Akademisinde mezun oldu.

1992 yılında Komiser Yardımcısı olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı. Sırasıyla İstanbul, Batman, İstanbul Etiler PMYO, İstanbul Şükrü Balcı POMEM’ de çeşitli rütbelerde görev aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli iken, 25/10/2016 tarihli Müşterek Kararname ile Naklen-Terfien Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.