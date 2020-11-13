Şehir Hastaneleri arasına bir yenisi daha ekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi, Balkanlar'ın sağlık üssü olarak nitelendiriliyor. Marmara Denizi manzaralı odalarıyla hastalara konforu yaşatacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi, beş yıldızlı otel kalitesinde ve en ileri teknolojilere sahip. 1.5 milyar TL'lik yatırımla Balkanlar'ın sağlık üssü olacak olan hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Peki, Tekirdağ Şehir Hastanesi nerede? Nasıl gidilir? Tekirdağ Şehir Hastanesi özellikleri neler? İşte detaylar...

ÖZELLİKLERİ

Erişkin Yoğun bakımlar : Mevcut

Çocuk Yoğun bakımlar: Mevcut

Yanık Ünitesi: Mevcut değil. 2 yataklı yanık odası mevcut.

Kadın doğum: Mevcut

İyot Tedavi Alanı: Mevcut

LİNAC: Mevcut

TPN Hazırlama: Mevcut

Tüp Bebek Merkezi: Mevcut

Robotik İlaç Hazırlama: Mevcut

Kemik İliği Transplantasyon (Çocuk ve Erişkin): Mevcut değil

Hiperbarik: Mevcut değil

Taş Kırma (ESWL) Ünitesi: Mevcut

Radyoterapi: Mevcut

Uyku: Mevcut değil. Talep edildi.

Palyatif Bakım: Mevcut. Yönetmeliğe uygun düzenleme yapılması talep edildi.

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde 157 bin metrekare kapalı alanda 1.5 Milyar TL'lik yatırımla inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla açılacak. Hastane, Akfen İnşaat tarafından inşa edildi.

Tekirdağ merkezden, hastaneye ulaşmak isteyen vatandaşlar, D110/E84 karayolunu takip ederek Tekirdağ Şehir Hastanesine varabilir.

Tekirdağ İpsala Yolu/D110/E84 hedefine ilerleyin

2 dk. (1,7 km)

Kayı konumunda Muratlı-Tekirdağ Asfaltı/D565 hedefine gitmek için D110/E84 rotasını izleyin. D110/E84 ara yolunu izleyip Muratli/Edirne/Malkara yönündeki çıkışı kullanın.

12 dk. (16,4 km)

Hedefinize gitmek için D565 üzerinde ilerleyin

6 dk. (3,6 km)

HASTANENİN KONUMU