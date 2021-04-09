Tekirdağ'da atlar yola çıkınca sürücüler zor anlar yaşadı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi İstanbul - Çanakkale yan yolunda bir grup at yola çıkarak etrafta otlanmaya başladı. Etrafta otlanırken, bir anda yola atılan atlar trafikte aksamalara sebep oldu. Yolda sürücüleri bir süre bıktıran atlar zaman zaman ezilme tehlikesi yaşarken, atların trafiği karıştırdığı anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. İnatçı atlar bir süre trafiği aksattıktan sonra bölgeden uzaklaşarak, gözlerden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı