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  3. Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı: Kavga ihbarı yapıp ateş açtılar! Gökşen Koşal şehit, Fırat Doğan yaralı!

Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı: Kavga ihbarı yapıp ateş açtılar! Gökşen Koşal şehit, Fırat Doğan yaralı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga ihbarı alan bekçiler, olaya müdahale etmek için bölgeye gittiklerinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan iki bekçiden Gökşen Koşal hayatını kaybederken Fırat Doğan'ın tedavisi ise kaldırıldığu hastanede devam ediyor.

Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı: Kavga ihbarı yapıp ateş açtılar! Gökşen Koşal şehit, Fırat Doğan yaralı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, kavga ihbarı üzerine olaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

KAVGA VAR DEYİP ATEŞ AÇTI

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.

Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı: Kavga ihbarı yapıp ateş açtılar! Gökşen Koşal şehit, Fırat Doğan yaralı!

Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan bekçiler 31 yaşındaki Gökşen Koşal ile Fırat Doğan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gökşen Koşal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın tedavisi ise devam ediyor.

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Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı: Kavga ihbarı yapıp ateş açtılar! Gökşen Koşal şehit, Fırat Doğan yaralı!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı. Şüpheli N.S. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı: Kavga ihbarı yapıp ateş açtılar! Gökşen Koşal şehit, Fırat Doğan yaralı!

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, olayın ardından hastaneye geldi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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