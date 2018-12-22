Tekirdağ'da "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" konulu panel düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu tarafından "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" konulu panel düzenlendi.

Rektörlüğün konferans salonundaki panelin moderatörlüğünü Topluluk Koordinatör Yardımcısı Araş. Gör. Denizcan Kutlu yaparken, programa konuşmacı olarak Uluslararası Çalışma Örgütünden Melahat Güray ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Aysu Aydoğdu ile Samet Turan katıldı.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu Başkanı Yasemin Soydemir, konuşmasında, topluluğun çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında öğrencileri bilinçlendirme hedefiyle yola çıktığını belirtti.

Program İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Hekimler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu Koordinatörü Doç. Dr. Çiğdem Vatansever tarafından konuşmacılara günün anısına teşekkür belgesi takdiminin ardından,etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.

- Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı toplantısı Tekirdağ'da yapıldı.

Toplantı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu üyeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, öğretim üyeleri, OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayicilerin katılımıyla Namık Kemal Üniversitesinde gerçekleştirildi.

KÜSİ toplantısında, üniversiteler ve şemsiye kuruluşlarının iş birliği amaçlı farkındalık oluşturma ve kapasite geliştirme çabalarının giderek yaygınlaştırılması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulunun 2018 Yılı birinci toplantısında alınan kararların gerçekleştirilmesi durumu değerlendirilerek gelecek döneme ilişkin izlenecek yol haritası belirlendi.

- Rektör Murat'a Vali Yıldırım'dan ziyaret

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım'ın şeref defterini imzalamasının ardından makamda gerçekleşen görüşmede, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tank Kur. Alb. Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Müftüsü İsmail İpek ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz da bulundu.

Vali Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin gelişiminden ve bölgeye olan katkısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Murat'a görevinde başarılar diledi.