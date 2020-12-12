Burak Şeker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burak Şeker hangi takımlı, mesleği ne?Çaykur Rizespor - Göztepe maçı CANLI İZLE LİNKİCumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira düzenlemesi müjdesi!Kayserispor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİTekirdağ'da durdurulan şüpheli araçtan 8 kilogram bonzai çıktı!26 ton kaçak akaryakıt yakalandı!Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİİranlı sosyal medya fenomeni Ölü Gelin'e büyük şok! 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıErzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kalkması için tek şartı açıkladı! Esnafa kira düzenlemesi müjdesi verdi
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tekirdağ'da durdurulan şüpheli araçtan 8 kilogram bonzai çıktı!

Tekirdağ'da durdurulan şüpheli araçtan 8 kilogram bonzai çıktı!

Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ'da durdurulan şüpheli araçtan 8 kilogram bonzai çıktı!

Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurularak, araç içerisinde arama yapıldı. Polis araç içerisindeki aramada, 8 adet vakumlu poşet içerisinde daralı 8 kilo 53 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin araç sürücüsü E.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili firari durumunda bulunan G.D. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT