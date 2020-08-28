AK Partili Cemal Taşar Kızılay iddiaları hakkında konuştuDolar ne kadar oldu? (28 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )İki günde 80 okulda koronavirüs vakası!Şeyma Subaşı, Guido Senia ile ilişkilerinin bittiğini doğruladı!Avustralya'da fırtına: 3 ölüUkrayna'da muhalif gruba saldırı: 2 ölüOscar Cabezas, Türkiye'ye geliyor iddialarını yanıtladı!Ordu'da park halindeki araç alev aldıTekirdağ'da feci kaza: Sevis aracı ile traktör çarpıştıTEM otoyolunda kaza: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tekirdağ'da feci kaza: Sevis aracı ile traktör çarpıştı

Tekirdağ'da feci kaza: Sevis aracı ile traktör çarpıştı

Tekirdağ, Muratlı'da 3 römorkun bağlı olduğu traktör, tekstil fabrikasına ait bir servis aracı ile çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken traktör ikiye bölündü.

Tekirdağ'da feci kaza: Sevis aracı ile traktör çarpıştı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 römorkun bağlı bulunduğu traktör ikiye bölündü.

Olay, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağısevindikli-Yukarısevindikli karayolu üzerinde bir tekstil fabrikasına ait Hüseyin M. sevk ve idaresindeki 59 S 6182 plakalı işçi servis midibüsü ile Mehmet G. yönetimindeki 59 EL 764 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 römorkun takılı olduğu traktör ikiye bölündü. Maddi hasarlı kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ Muratlı yolu yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı. Kaza mahalline çağrılan bir traktör yardımıyla kaza yapan traktör yol kenarına çekildi. Jandarma Trafik ekipleri ise yolun güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT