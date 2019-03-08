Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu "Soruşturma kapsamında 2 kişi yakalandı"
Soruşturma kapsamında 2 kişi yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen E.Y. ve M.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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