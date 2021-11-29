Tekirdağ'da görev yapan Doktor İrem Büşra Üngül, kaçan kedisini kurtarmak isterken canından oldu! Genç doktor 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti!

Felaketle sonuçlanan talihsiz olay, İstanbul Bostancı’da meydana geldi. Tekirdağ Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmakta olan 27 yaşındaki genç doktor İrem Büşra Üngül, Cumartesi günü aile evine ziyarete gitti. Ebeveynleriyle güzel bir gün geçiren Üngül'ün, o esnada kedisi balkona kaçtı. Hayvanı kaçtığı yerden kurtarmak isteyen genç doktor, 5'inci katta bulunan evlerinden aşağı düşerek betona çakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kedisini kurtarma pahasına kendi canını hiçe sayan doktor İrem Büşra Üngül, aile evindeki balkonundan düştü. Korkunç olay karşısında 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildiren aileye kötü haber, sağlık çalışanlarından geldi. 27 yaşındaki genç doktor, olay yerinde hayatını kaybetti. Üngül, bugün memleketi Hayrabolu’da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞ SAĞLIĞINDA BULUNDU

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de doktor Üngül’ün vefatı üzerine, “Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görevini ifa eden sağlık ailemizin değerli üyesi ve kıymetli meslektaşımız İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul’da bulunduğu evin balkonundan düşerek vefat etmiştir.

1994 yılında Tekirdağ’da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur.

Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz.” taziye mesajını paylaştı.