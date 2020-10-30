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Tekirdağ'da korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip kooperatif binasına girdi

Tekirdağ'da bir otomobil, alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki yoldan çıkarak bir kooperatif binasına çarptı. Binada maddi hasar meydana gelirken yaşanan kazada yaralanan olmadı.

 Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip tarım ürünü ve aletlerinin satıldığı kooperatif binasına girdi. Olayın ardından imse yaralanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Hacıevhat Mahallesi Kır Sokak’ta meydana gelelen kazada edinilen bilgiye göre, Doğuş Sokak’ta seyir halindeki bir otomobil, Kır Sokak’a saptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım ürünü ve aletlerinin satıldığı kooperatif binasına girdi.

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SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobilin yanı sıra camları kırılan işyerinde maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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Okan Gül
Video Editörü


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