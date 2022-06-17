Tekirdağ'da korkutan kaza! Arkadaşlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşti. Mühendislik Fakültesi yolunda araçlarıyla seyir halinde giden 3 üniversite öğrencisi, araç kontrolden çıkınca Çorlu deresine düştü. Suya gömülen otomobilde neyse ki ölen ya da ağır yaralanan olmadı. Aracı kullanan Berkay Tatar ve 2 arkadaşı, deredeki araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek karaya ulaştı.

YÜZEREK KURTULDULAR

Birbirlerine yardım ederek araçtan çıkmayı başaran 3 öğrenci, derede yüzerek karaya ulaştı. Sürücü Berkay Tatar ve arkadaşı Hüseyin Kösem, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Yiğit İtah, olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İtah'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

OLAYIN ŞOKUNDAN AĞLADI

Otomobili kullanan Berkay Tatar, yaşadıkları kazadan dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Trafik polisleri, “Sıkma canını, hepiniz hayattasınız. Önemli olan cana bir şey gelmesin” diyerek Tatar'ı sakinleştirmeye çalıştı.