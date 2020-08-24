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  3. Tekirdağ'da kundaklama iddiası: 8 bin balya saman alev aldı!

Tekirdağ'da kundaklama iddiası: 8 bin balya saman alev aldı!

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait istiflenmiş yaklaşık 8 bin balya saman alev alev yandı. İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, yangının kundaklama olabileceğini öne sürdü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki İshakça Mahallesi’nde Mustafa Dinç’e ait istiflenmiş yaklaşık 8 bin balya saman alev aldı. Farklı mahallelerden de görülen yangını İshakça Mahallesine dönen vatandaşlar fark etti.

Birçok itfaiye ekibinin olay yerine sevk edilmesiyle yangına müdahale edilirken, yanan saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da kundaklama iddiası: 8 bin balya saman alev aldı!

"ZARAR YAKLAŞIK 200 BİN LİRA"

Olay yerinde konuşan İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, “Bana da yangın var diye telefon gelince apar topar olay yerine geldim. Baktık ki dört taraftan da yanıyor. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz ama kundaklanmış gibi bir hal gösteriyor. Çünkü dört bir tarafı da alev alev yanıyordu. Burada çiftçimizin alın teri var sonuçta o balyaların oraya konulmasında bir emek var. Dinç ailesine ve köy halkımıza büyük geçmiş olsun diyorum” dedi.

Tekirdağ'da kundaklama iddiası: 8 bin balya saman alev aldı!

Mal sahibi Mustafa Dinç ise, hiç kimseyle bir alıp veremediği olmadığını ifade ederek, zararının yaklaşık 200 bin lira civarında olduğunu kaydetti.

Malkara İlçe Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da kundaklama iddiası: 8 bin balya saman alev aldı!



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