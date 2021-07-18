Tekirdağ'da panik anları! Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, alevler göğü kapladı

Tekirdağ'da çıkan fabrika yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangının neden çıktığı bilinmezken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangının söndürüldüğü öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

ALEVLER GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının plastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir, Ergene ve Çorlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı. Öte yandan fabrikadaki plastiklerin yanması nedeniyle çevrede yoğun siyah duman oluştu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Jandarma ekiplerimizin etrafta yoğun güvenlik önlemi aldığı olayda, hasar tespit çalışmaları daha sonra yapılacak. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmuyor, bu sevindirici." dedi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı