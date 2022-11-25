Tekirdağ'da pes dedirten olay! 1 yıl boyunca herkesi kandırarak doktorluk yapmış!

Tekirdağ Çerkezköy'de kendisini doktor olarak tanıtıp 1 yıl boyunca bir hastanede görev yapan şahsın doktor olmadığı ortaya çıktı.

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Tekirdağ'da pes dedirten olay! 1 yıl boyunca herkesi kandırarak doktorluk yapmış!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir yıldır kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve eylül ayındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) 81 puan aldığını iddia eden sahte doktor, polis tarafından gözaltına alındı.

SAHTE DİPLOMALAR VE BELGELER

İddiaya göre, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktor asistanının bölümün sorumlu doktoruna çocuk doktoru A.Ö.'nün TUS'ta 81 puan aldığını söylemesi üzerine hastane yönetimi durumdan şüphelendi. Sorumlu doktor, A.Ö.’den çelişkili cevaplar alınca durumu hastane yönetimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Emniyet güçleri A.Ö.’nün evinde yaptıkları aramada üç poşet dolusu tıbbi kitaplara ve dokümanlara el koyarken, sahte üniversite kimlikleri, sahte doktor kimlikleri, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimliklerin yanı sıra ameliyat kıyafetleri ve dönem birincisi olduğuna dair sahte plaketler ele geçirdi.

Tekirdağ'da pes dedirten olay! 1 yıl boyunca herkesi kandırarak doktorluk yapmış!

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından sahte doktor A.Ö. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu çerçevesinde sahtekarlık suçlamasıyla zanlı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yaklaşık bir yıldır kendini doktor olarak tanıtan sahte doktor A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yaşanan sahte doktor olayına ilişkin ihmali bulunanlar hakkında da ek soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da pes dedirten olay! 1 yıl boyunca herkesi kandırarak doktorluk yapmış!

AMELİYATA BİLE GİRMİŞ

Çerkezköy Devlet Hastanesi yönetimine kendini Çapa Tıp Fakültesi’ni bitirmiş genç bir kadın doktor olarak tanıtan A.Ö.’nün hastane acilinde, servislerde doktorlar ve sağlık çalışanlarına yaklaşık bir yıldır hastanenin doktoruymuş gibi davrandığı öğrenildi. A.Ö.’nün yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen ameliyat anına ait görüntüleri de paylaştığı iddia edildi.

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