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  3. Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yakalanan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yakalanan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iş yerlerine dadanan hırsızlar, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yakalanan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Olay, gece saat 03.20'de Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletten inen C.D. ve E.A., demir levye ile bir büfenin kapısını kırarak içeriye girdi. Spor bir çantaya yiyecek malzemelerini dolduran şüpheliler, daha sonra geldikleri motosiklet ile hızla olay yerinden uzaklaştı. Muradiye Mahallesi Hurşit Kuyu Caddesi üzerindeki bir parka giden şüpheliler, polisin hızlı takibi sonucu olaydan 15 dakika sonra yakalandı. Şüphelilerin Kazımdirik Mahallesi'nde bir markete daha girmek için pencereleri zorladıkları ve çalan alarm üzerine kaçtıkları belirlendi. Gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülen hırsızların kullandıkları motosikletten şüphelenen emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede motosikletin de çalıntı olduğunu tespit etti. Çorlu'dan çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, çalınan yiyecekler de büfe sahibine iade edildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler C.D. ve E.A. suçlarını itiraf etti. 2 zanlı tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yakalanan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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