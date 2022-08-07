Tekirdağ'da servis kazası! Çok sayıda kişi yaralandı

Tekirdağ'dan korkutan bir kaza haberi geldi. Meydana gelen kazada servis aracı devrildi. Devrilen araç sonucunda 9 işçinin yaralandığı öğrenildi.

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Tekirdağ'da servis kazası! Çok sayıda kişi yaralandı

Tekirdağ'da devrilen işçi servisindeki 9 işçinin yaralandığı öğrenildi. Korkutan kaza, Çerkezköy ilçesi Veliköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.H'nin kullandığı 59 S 2655 plakalı servis aracı Çerkezköy'den aldığı işçileri Çorlu'daki geri dönüşüm fabrikasına götürdüğü esnada Veliköy mevkiinde yan yolda devrildi.

Tekirdağ'da servis kazası! Çok sayıda kişi yaralandı

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DEVRİLDİ

Devrilen servisteki 9 işçi yaralandı. Yaralanan 9 kişiden 5'i Çorlu Devlet Hastanesine, 4 kişi de Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. İddiaya göre, servis aracı sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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