Tekirdağ'da zincirleme kaza! Kaza yapan kamyoneti görüp durmaya çalıştılar, yeni bir kaza yaptılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan kamyonetin kaza yaptığı gören sürücüler durmak isterken yeni bir kaza yaşandı. Durmak isteyen 3 otomobil birbirlerine çarparak kaza yaptılar. Kaza esnasında kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

KAZAYI GÖRÜP DURMAK İSTEDİLER, YENİ BİR KAZAYA SEBEP OLDULAR

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Çevreyolu Yeni Sanayi mevkiinde meydana gelen kazada, M.M.'nin idaresindeki 59 AY 693 plakalı kamyonetin, seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Frenin boşaldığını fark eden sürücü ise manevra yapmaya çalışırken refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte bulunan 3 otomobil ise kamyonetin bir anda yola savrulduğunu görünce durmak isterken birbirine çarptı. Zincirleme kazanın yaşandığı olayda otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi sonucu trafiğe açıldı.