Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu "2 kişi gözaltına alındı"
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Çerkezköy'e uyuşturucu madde getirileceğine ilişkin istihbarat üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takibe aldıkları Aykut S. ile Ramazan D'yi, otobüsle geldikleri Çerkezköy Otogarı'nda yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerilerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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