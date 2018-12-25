Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ Hayrabolu yolu Yağcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Hayrabolu yönüne seyir eden Cengiz A. hakimiyetindeki 39 TG 302 plakalı otomobil ile Abdurrahman G. idaresindeki 34 AP 2901 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 39 TG 302 plakalı otomobilde bulunan Cengiz A. ve eşi Dilek A. araçta sıkıştı. Diğer otomobildeki Abdurrahman Güngör ise başından yaralandı.

Yol trafiğe kapandı

Ayrıca iki aracın yolun ortasında çarpışmasıyla Hayrabolu Tekirdağ yolu trafiğe tamamen kapandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile kaza bölgesinde kaza kırım ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazakırım ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılıp kurtarıldıktan sonra, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerin kaza alanından çekilmesiyle trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.